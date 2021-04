Anziana nel degrado

Buongiorno, sui social girano delle immagini di una vecchietta che vive nell'abbandono più completo a San Giovanni a Teduccio, nei pressi del cimitero lato MD. La signora abitava in una macchina, nella sporcizia, recentemente per iniziativa di alcuni privati le è stata data una roulotte ma è una soluzione non duratura. Anche perché la signora è in evidente stato di disorientamento. Necessita di tutto, fa i suoi bisogni nella roulotte nel completo disinteresse delle autorità. A questo link potete vedere la consegna della roulotte sulla pagina del giornalista Pino Grazioli https://fb.watch/4-KXwKF18k/