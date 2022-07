Villa Fiorentino Fondazione Sorrento 12 luglio 2022 ore 20:30 Anna Mendoza di Antonio Giammarino Sullo schermo appare subito una didascalia: Anna Mendoza va lentamente incontro alla sua nuova vita. Questo l’incipit del corto di Antonino Giammarino, che narra la storia di una giovane modella in crisi che ad un certo punto deciderà di cambiare completamente il suo percorso esistenziale. Il racconto è essenzialmente visivo e crea atmosfere ed emozioni tra le scenografie naturali territoriali,tra albe e tramonti dal Deserto di Sant'Agata sui due Golfi, a San Costanzo, nelle architetture di Villa Mambrini e Villa Fiorentino. Nino Giammarino ha raccontato così la genesi del film: "Avevo letto una notizia di cronaca e ho cominciato ad immaginare. Ho visto prima un giovane modella sfilare da sola con un portamento regale, poi l’immagine è cambiata, una suora camminava al centro della navata di una chiesa ma sembrava stesse sfilando. A ben guardare le due donne avevano lo stesso viso. La prima battuta che mi venuta in mente è stata: ho scelto di sfilare solo per Dio. Poi è nata la sceneggiatura privilegiando le immagini e il silenzio della natura”. La chiave del film è ben rappresentata da una frase dalla tragica bellezza di Teresa D'Avila: “Se vuoi essere tutto non cercare di essere qualcosa”. Al cortometraggio hanno partecipato: Beatrice Yousef ( Anna Mendoza) e Costanza Martina Vitale, con le voci fuori campo di Nino Lauro, Sara Scarpati, Rosario Di Nota e Alessandra Volpe, Antonino Fattorusso firma la fotografia e le riprese coadiuvato da Valerio Tramontano, Carlo De Martino e Marco Mariconda. Autore delle musiche è Alfonso Bruno, Imma Ferola ha cantato il salmo Primo Tempo, la produzione è stata curata da Marika Rinaldi e Salvatore Piedimonte. Gianfranco Capodilupo ha partecipato al lavoro realizzando le foto della modella per il film. Inoltre, il maestro Giuseppe Tramontano ha fornito la sua fondamentale consulenza artistica al lavoro. Infine Marika Marzuillo al trucco completa il gruppo di operatori locali che hanno reso possibile la realizzazione dello short fim. La Fondazione Sorrento ha supportato l'opera che ha come obiettivo di divulgare la bellezza del territorio.