Come sempre accade in queste occasioni per l'allerta meteo, il ns. sindaco emana l'ordinanza di far chiudere parchi e cimiteri, come se poi i napoletani, con un tempo simile, vanno a farsi una passeggiata nei parchi oppure ad onorare i propri defunti ai cimiteri, non importandosi dei veri rischi che tanta pioggia può provocare allagamenti e voragini sul ns. territorio. Per non parlare poi dei rischi che possono subire gli alunni , di varie età, nel recarsi a scuola, di ogni ordine e grado, e dei numerosi alberi che possono arrecare danni alle persone. Pippo