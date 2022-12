All’Istituto Comprensivo Statale “Cesare Pavese” del Vomero, una serata tra cultura e innovazione

Non bisognerebbe mai smettere di amare la scuola, perché un migliore futuro per tutti è scritto nel migliore presente che si riesce a realizzare insieme oggi. E proprio in questi giorni gli studenti dell’ultimo anno delle scuole elementari stanno riflettendo sul transito alla scuola media inferiore, un ulteriore passaggio che li proietterà nel mondo dell’adolescenza, saranno ragazzi e non più bambini, pertanto la scelta della sede della scuola media da frequentare riveste la sua importanza oggi, nel presente. In base a questi presupposti, venerdì 16 dicembre alle ore 16.00, all’Istituto Comprensivo Statale “Cesare Pavese” del Vomero non sarà un semplice “Open Day” per presentare l’offerta scolastica, ma sarà un coinvolgimento pieno degli aspiranti allievi con i genitori e i docenti. “Preparare alla vita, guardando al futuro”, è il motto dell’Istituto Comprensivo Statale “Cesare Pavese” di Napoli, diretto dalla Dirigente Scolastica Dott.ssa Caterina Cernicchiaro e, effettivamente, guardando le dotazioni e le risorse delle quali dispone l’Istituto, si guarda al futuro che, per la Dirigente e i docenti, è la concreta realtà, presente, di una continua motivazione e passione che trasmettono agli allievi, così da prepararli alla vita. Le famiglie saranno accolti, dalla Dirigente Caterina Cernicchiaro e dai docenti, nella Conference Room dell’Istituto per assistere alla presentazione della scuola e dell’offerta formativa, ma soprattutto per ricevere informazioni dettagliate sulle modalità di iscrizione e i criteri di ammissione; gli aspiranti allievi saranno accompagnati in un tour degli ambienti scolastici e potranno prendere parte a laboratori di arte, scienze, strumento musicale e lingue tenuti da docenti di riferimento. Momento particolare e particolarmente esaltante, sarà la visita alle “Aule Apple”, alla Biblioteca 3.0 e alla Aula "Robotica/Coding" dove i ragazzi saranno a contatto con la tecnologia e potranno provare i dispositivi di ultimissima generazione in dotazione all’Istituto. La Dott.ssa Caterina Cernicchiaro, in questi ultimi anni, nonostante la presenza della pandemia, unitamente a docenti di alto profilo professionale, ha fortemente voluto e realizzato, con lungimiranza, il “Polo Tecnologico” unendo al laboratorio di Robotica e Coding (già esistente da un decennio), la recente realizzazione della “punta di diamante” dell’Istituto, ovvero l’Aula Multimediale, ma battezzata per l’occasione ”Aula Apple”, in quanto realizzata in collaborazione con Apple/R-Store, nonchè la Biblioteca 3.0, ovvero una biblioteca multimediale con accesso attraverso QR-Code, gestita dagli allievi coadiuvati dai docenti. La Dirigente e i docenti credono fortemente nell’Open Day e nell’apertura al territorio, in quanto significa ispirare fiducia e spingere verso un approccio delle famiglie curioso verso la scuola e, soprattutto nei futuri allievi, in coloro cioè che dovranno scegliere l’istituzione scolastica per viverla nella loro compiutezza, anche quelli più piccoli. I ragazzi e le famiglie vedranno una comunità di cui ognuno si sente parte integrante, privilegiando l’inclusione sociale, sposando una serie di valori importantissimi che includono l’educazione e l’orientamento, come fattori basilari per determinare la formazione della personalità con la presentazione, contestualmente, anche del corpo docente, le metodologie formative e didattiche e i paradigmi educativi adottati per la formazione dei propri allievi e, ancora, per far conoscere, meglio e anche visivamente, ai genitori e ai rispettivi figli gli spazi della struttura dedicati agli allievi e all’interno dei quali avranno la possibilità di muoversi, di relazionarsi con gli altri e, principalmente e congiuntamente, con il mondo circostante. Con l'obiettivo di conseguire una piena e motivante partecipazione degli allievi alla vita scolastica, rendendoli protagonisti in prima persona delle attività svolte, l'Istituto è presente anche su YouTube con un canale dedicato. Questa è un'ulteriore attività per gli allievi e anche per gli stessi familiari, che, diventando follower, potranno ricevere continue informazioni su eventi, appuntamenti, iniziative e attività didattiche. Le stesse famiglie degli allievi, così hanno modo di visionare gli eventi nei quali i loro figli sono e saranno protagonisti. Nel corso della serata, le famiglie assisteranno alla “Festa di Natale”, evento realizzato dagli allievi dell’Istituto sotto il coordinamento dei docenti di riferimento, che hanno allestito, altresì, “Il mercatino di Natale” con i lavori e le opere realizzate da loro stessi in ricordo dell'evento e del Santo Natale. Il prossimo 20 dicembre, invece, sarà la volta della presentazione della Scuola dell'Infanzia e Primaria.