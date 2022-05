Albicocche al miele, a The Spark la prima presentazione a Napoli del romanzo di Elisa Pellegrino

Mosse di Seppia è lieta di invitarvi il prossimo 26 maggio alle ore 18 presso la libreria The Spark Creative Hub per la prima presentazione a Napoli del romanzo di Elisa Pellegrino, Albicocche al miele (Mondadori, 2021). Queste quattro vite, per la prima volta dopo molti anni, sono costrette ad affrontare da sole un anno nuovo con tutte le paure e le incognite che si porta dietro. Un anno però irripetibile, quattro stagioni scandite da quattro film, uno per ogni personaggio, per quattro storie intrecciate fatte di piccole grandi paure, euforie, sesso, solitudini, viaggi, lacrime, amore e crescita: insomma un anno di vita e di amicizia. Elisa Pellegrino nel suo romanzo d’esordio racconta, attraverso le vite normali e uniche di Diego, Caterina, Giulia e Greta, le emozioni e i pensieri di quel momento preciso della giovinezza in cui ci si sente ancora adolescenti, attaccati agli ultimi scampoli di vita libera e spensierata, ma si è anche consapevoli di dover diventare grandi senza, però, sapere bene come. Elisa Pellegrino è nata nel 1992 a San Daniele Del Friuli e vive a Udine. Si è laureata in Lettere Moderne a Padova e nel 2014 ha creato Cortomiraggi, un profilo social in cui scrive di cinema, serie TV e altre forme d’arte. Negli anni ha instaurato collaborazioni con diverse aziende, tra cui Sky e MUBI. Albicocche al miele, edito da Mondadori, è il suo primo romanzo. Per Diego, Giulia, Caterina e Greta l’università sta finendo ed è come se anche sulla loro amicizia si allungasse un’ombra di incertezza. Fino a quell’estate era bastato vivere nella stessa città, condividere le stesse preoccupazioni, le stesse scoperte e la costante sensazione di un futuro dalle possibilità infinite per tenere saldo il gruppo. Ma da ora in poi le taciturne solitudini da studente di Lettere di Diego, la testarda ambizione di Giulia, il fragile talento di Caterina e le insicurezze sentimentali di sua sorella Greta non avranno più quella rete di salvataggio. Mosse di Seppia MDS è una rivista letteraria che nella sua doppia versione web e cartacea dal 2013 si impiega per la pubblicazione, lo studio e la promozione di poeti e scrittori inediti ed editi. Con questa presentazione la Rivista intende costituirsi sempre più costantemente come il fulcro di una rete di comunicazione tra Napoli e gli autori che intendono far conoscere la propria opera in questa città, in una permanente missione di conoscenza e promozione di scrittrici e scrittori che la Rivista intende portare all’attenzione del pubblico napoletano. The Spark Creative Hub The Spark è il primo hub creativo nel cuore di Napoli dove cultura, design e professionalità convergono per dar sostanza alle idee, realizzare progetti e accogliere una community dinamica che avrà gli strumenti per esprimere tutto il suo potenziale.