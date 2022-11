Un albero per amico per i bambini dell’ICS “Massimo Troisi”- Plesso “Gianni Rodari” di San Giorgio a Cremano

Una canzone di Sergio Endrigo recitava “Per fare l’albero ci vuole un seme…" e a San Giorgio a Cremano, i bambini, gli allievi dell’Istituto Comprensivo Statale “Massimo Troisi”, plesso “Gianni Rodari”, diretto dalla Dirigente Scolastica Antonietta Maiello, hanno applicato alla lettera la canzone e nel giorno in cui si festeggia la ”Giornata Nazionale dell’Albero” non si sono fatti trovare impreparati: coadiuvati dai docenti, hanno piantato un leccio nell’area verde antistante la scuola. All’evento, organizzato con il supporto della Consigliera Comunale Patrizia Nola, è intervenuto il Vice-Presidente della Camera dei Deputati On.le Sergio Costa, molto legato al tema ambientale, in quanto ha già ricoperto l’incarico di Ministro dell’Ambiente, nonché è Generale di Divisione dei Carabinieri Forestali. Oltre all’On.le Costa ha partecipato all’evento la deputata Carmen Di Lauro, insieme alle massime autorità della città. Vista la notevole importanza che rivestono gli alberi per le loro capacità, in quanto consentono di assorbire l’anidride carbonica e rilasciare ossigeno, prevenire il dissesto idrogeologico e proteggere la biodiversità, a partire dal 2011, con la Legge n.10 del Ministero dell’Ambiente, la Giornata Nazionale degli Alberi viene celebrata ogni 21 novembre con l’intento di promuovere le politiche di riduzione delle emissioni, la protezione del suolo, il miglioramento della qualità dell’aria, la valorizzazione delle tradizioni legate all'albero e la vivibilità degli insediamenti urbani. In realtà, è una celebrazione che già gli antichi Romani avevano nel proprio calendario e gli alberi erano tutelati e conservati anche per motivi legati alla religione ed era consuetudine consacrare i boschi al culto delle divinità dell'epoca. Inoltre, la più grande festa silvana in epoca romana era la “Festa Lucaria” che cadeva il 19 luglio. Si parte oggi dai più piccoli perché sono il seme del futuro così da creare una sana coscienza ecologica nelle generazioni future che si troveranno ad affrontare problemi ed emergenze ambientali sempre nuove e su scala globale. Il Vice-Presidente della Camera dei Deputati On.Sergio Costa, ricordando il fondamentale contributo degli alberi nella lotta ai cambiamenti climatici, ha espresso apprezzamento nel veder partecipare all’evento così tanti bambini con le famiglie, esprimendo tutto il suo entusiasmo di essere in una scuola oggi, perché, il rispetto dell’ambiente inizia dai banchi di scuola e se tutte le scuole si impegnassero a piantare alberi, i risultati si avrebbero anche in termini di concentrazione e di benessere di studenti e insegnanti. Ha voluto sottolineare, altesì, che i ragazzi, con questo lodevole gesto, avranno un amico di cui prendersi cura per tutta la vita, in quanto ad ogni albero dobbiamo riconoscenza e rispetto ed in questa giornata si celebra il loro valore universale quali custodi del territorio e della nostra salute.