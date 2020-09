È Agosto il mese più caldo dell’anno per la delinquenza?

Anche quest’anno il mese di agosto è stato segnato da un’intensa ondata di delinquenza, che si è abbattuta sulla provincia di Napoli e Caserta. La calura estiva che ha caratterizzato le ultime settimane di agosto ha certamente alimentato la convinzione dei delinquenti che i siti aziendali visitati fossero sprovvisti di personale addetto alla sorveglianza. I giorni che hanno preceduto ferragosto poi, sono stati quelli in cui si è maggiormente concentrata l’attenzione sulle residenze private: 4 eventi rilevati tra Capua, Pozzuoli, Frignano e Caserta. Pensa tu che nella sola notte del 14 agosto 2020 la sala di monitoraggio BOR ha rilevato e dissuaso tre tentativi di intrusione, localizzati principalmente nella provincia di Napoli. Non ha fatto eccezione Capua, dove una banda composta da quattro ladri è stata sorpresa a perlustrare una casa disabitata. Nei giorni a seguire sempre nel napoletano l’attenzione dei delinquenti si è spostata verso le aziende chiuse per ferie. Complessivamente nel solo mese di agosto la sala di monitoraggio BOR ha rilevato dieci eventi ed evitato altrettanti sinistri. L’aspetto che ha caratterizzato gli eventi dell’ultimo mese è sicuramente stato la presenza sui siti dei cosiddetti “apripista”: individui che si introducono nelle aree in cerca di punti violabili, per poi dare via libera al resto della banda. Li riconosci facilmente: hanno un aspetto quasi normale, ben vestiti, andatura indifferente, quasi fossero alla ricerca di un po’ di privacy… invece sono sul posto per verificare la presenza e l’efficacia dei sistemi di allarme. In più occasioni li abbiamo sorpresi a guardare sui balconi delle residenze private per trovare un punto di accesso, in altre circostanze si sono addirittura indignati e si sono accaniti contro le camere dell’impianto di monitoraggio in dotazione presso la struttura, confidando nel fatto che una volta rotte, non potessero essere più osservati… Ma la peculiarità del SISTEMA BOR è proprio questa: il servizio è svolto in live da operatori specializzati in Tele-presenza che in collaborazione con altri professionisti controllano h24 l’efficienza tecnologica degli impianti, e quando una camera viene colpita il custode virtuale BOR, in partnership con gli addetti alla gestione delle emergenze, avvia i protocolli di sicurezza. Questo in altri termini si traduce in efficienza tecnologica che, abbinata alla professionalità di figure esperte nella gestione dei sinistri, garantisce un servizio di qualità altamente efficace. Voglio portare alla tua attenzione un evento in particolare, che è stato rilevato presso un’azienda a Caivano, in provincia di Napoli. Fai clic sul link per visua Uno dei delinquenti ha colpito le camere dell’impianto, confidando di manometterne il funzionamento, e sicuramente se il sistema non fosse stato monitorato da un custode virtuale in live, avrebbe avuto senso! Ma sebbene i delinquenti fossero coscienti che l’area era dotata di sistema di videosorveglianza, ignoravano che la realtà andava ben oltre la loro immaginazione: l’impianto era monitorato da remoto e in live da BOR! Così una volta rilevati dal custode BOR, i delinquenti sono stati costretti ad allontanarsi rapidamente, prima che potessero completare il loro piano. Agosto 2020 si attesta però solo come secondo mese insieme a Marzo 2020 “più caldo dal punto di vista della delinquenza”. A tenere testa alla classifica c’è Aprile 2020 con ben 12 eventi rilevati: durante l’emergenza sanitaria BOR ha continuato a garantire il proprio servizio di Portierato e Guardiania Virtuale, e la Sala di Monitoraggio ha registrato il più alto numero di eventi da Gennaio 2020.