“Accendiamo un Sorriso … Donando un Giocattolo”. È l’iniziativa promossa dalle Associazioni Noi Per Voi ODV e MaMu-Globalità dei linguaggi, in collaborazione con l’Associazione Casper i supereroi in corsia. Anche il M.I.D.- Movimento Italiano Disabili ha dato la propria adesione, a favore dei bambini ricoverati al Monaldi a Nocera, Pozzuoli e Caserta. I Giocattoli dovranno essere esclusivamente nuovi, la consegna del materiale raccolto sarà effettuata dall’Associazione Casper. Il termine ultimo per donare un giocattolo sarà il 10 marzo 2024. Sulla locandina troverete tutte le informazioni utili per aderire. Il gioco è il lavoro del bambino (Maria Montessori)