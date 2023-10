Sono in aumento gli sposi che desiderano organizzare le nozze all'insegna della tradizione culinaria campana, in una regione “luogo ideale per celebrare l'amore con le migliori realtà creative e imprenditoriali in grado di trasformare i sogni in realtà". Sono le parole dell'event planner Steve Di Maio, nel corso della serata di gala della terza edizione del "Sefaro Event" che ha ospitato, sottolineano i promotori, i principali wedding planner italiani e i rappresentanti delle aziende leader del settore a Villa Imperiale a Napoli.

"Stiamo realizzando un nuovo network con tutti i protagonisti del settore wedding che in Italia fattura 18 miliardi di euro l'anno - ha sottolineato Sebastiano Annunziata, fondatore del Sefaro Event con i fratelli Rodolfo e Fabrizio - e continua a far registrare segnali positivi in termini di produzione e occupazione registrando il coinvolgimento di oltre 80mila imprese. Dopo due anni di pandemia siamo tornati a superare la soglia dei 200mila matrimoni celebrati e festeggiati registrando una crescita complessiva del 26%. Dati importanti che confermano il nostro settore tra quelli trainanti l'economia del Paese con una forte capacità di coinvolgimento di tante realtà manifatturiere e artigiane che, altrimenti, sarebbero scomparse”.

“Pensiamo ad attività come quelle degli abiti da cerimonia (+2,1%) e del commercio al dettaglio di confezioni per adulti (+4,3%) oltre agli artigiani nella lavorazione del ferro e del legno che realizzano allestimenti personalizzati per ogni evento. Una risposta concreta per arginare la crisi di questi settori”, ha proseguito Sebastiano Annunziata.

“La nostra intenzione è quella di dare continuità a questo evento speciale – ha aggiunto Rodolfo Annunziata, general manager Sefaro event – per proseguire un lavoro di squadra che mette insieme le eccellenze del wedding in un Paese leader come l’Italia. Fare rete è fondamentale per confrontarci sulle nuove idee da proporre e per questo siamo già al lavoro per il 2024. I wedding planner sono professionisti sempre più qualificati e formati, in grado di rispondere alle continue novità che il mercato richiede puntando sul miglioramento del rapporto tra costi e qualità dei servizi offerti, sulla flessibilità nelle richieste dei clienti e sulla capacità di reagire con tempestività e professionalità a imprevisti ed esigenze urgenti. Questo ci consente di essere una delle mete preferite per gli sposi di tutto il mondo, grazie anche allo straordinario patrimonio di bellezze naturali, storiche e artistiche che possiamo vantare. Sposarsi in Italia è un trend in crescita che ha fatto registrare oltre 11mila matrimoni di stranieri che hanno portato un fatturato di 600 milioni di euro”.