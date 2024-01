Presto a Napoli il topo più amato dai bambini italiani

A Napoli Elisabetta Dami, la mamma di Geronimo Stilton, il topo più famoso tra i bambini italiani del nuovo millennio per le sue coloratissime avventure alla scoperta del mondo che piacciono anche ai grandi.

Avventurose ma non spaventose, avvincenti senza violenza, armi o droghe, le situazioni vissute da Geronimo Stilton sono animate da sano ottimismo e i comportamenti del topo dai baffi frullanti fondano su valori etici universali come la disponibilità verso gli altri, il desiderio di fare del bene, l’impegno per crescere e migliorarsi.

Le prime volte di Geronimo Stilton

La sua "mamma" di penna è arrivata nella nostra città per la seconda edizione del progetto “For Nature For Us – Giovani volontari protagonisti del cambiamento” promossa dalla USB S.p.A. di Mario Parrella, Pierluigi Lori e Antonello Carpentieri e WWF Napoli presieduto da Francesco Marino e rappresentato da Raffaele Lauria, che punta a dimostrare che il green job è una realtà e crea occasioni.

A Napoli per la prima volta, Elisabetta Dami è stata conquistata dalle bellezze della città e anche dal cibo e annuncia a breve la prima avventura qui di Girolamo Stilton in cui, ovviamente, non mancherà la mozzarella