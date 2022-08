Napoli: i protagonisti - Antonio Mattone

Napoletano doc, da poco superato il giro di boa dei 60 anni, Antonio Mattone è quello che si definirebbe un "volontario storico". Ha infatti iniziato il suo cammino al servizio degli altri, con la Comunità di Sant’Egidio, subito dopo la maturità. Da allora non si è mai fermato: doposcuola ai bambini del rione Ises, quando Scampia era ancora un cantiere, assistenza agli anziani della Sanità, e i vicoli di Napoli. Poi la strada lo ha portato nelle grandi carceri, dove ha incontrato un'immensa umanità dolente. "Un giovane detenuto del carcere di Poggioreale mi ha detto che a Napoli non si può sognare, perché chi sogna si arraggia 'n cuorpo - dice al nostro microfono - e invece sognare è fondamentale, anche se non tutti i sogni poi si avverano, perché bisogna provare ad essere protagonisti della propria vita".

Ad Antonio Mattone in questi anni sono arrivate circa mille lettere dalle carceri e centinaia e centinaia sono i detenuti che ha incontrato, ascoltandone storie, sogni, speranze, paure. Tra loro anche uno dei killer più spietati della camorra napoletana e il capo della NCO, Raffaele Cutolo, che a distanza di 40 anni a lui ha confessato di essere stato il mandante dell'omicidio di Giuseppe Salvia, integerrimo vicedirettore del carcere di Poggioreale, fatto uccidere nel 1981 perché nel penitenziario opponeva la legalità e il rispetto delle regole al potere di Cutolo. Ne è nato un libro - La vendetta del boss, l'omicidio di Giuseppe Salvia per Guida editore - che restituisce non solo la storia di un eroe della lotta per la legalità negli anni più bui di Napoli, ma anche uno spaccato importante, preciso e impietoso degli anni '80.

"Lungo il mio cammino ho conosciuto una Napoli che non è facile vedere - spiega a NapoliToday - della nostra città l'aspetto più bello è sicuramente quello umano". Su cosa c'è di davvero brutto nella nostra città Mattone non ha alcuna esitazione: "si sintetizza in una sola parola - dice netto - la camorra. La camorra è il grande male di Napoli. Perché toglie speranza, toglie opportunità. Abbiamo una città meravigliosa che potrebbe valorizzare i giovani. E sono tanti i ragazzi che non conoscono la loro città: è per questo che si affezionano all'idea di un'identità violenta perché è l'unica che conoscono. Eppure ne conosco tanti di ragazzini, giovani, uomini che si sono riscattati, anche se le loro storie non fanno notizia". Questo percorso tortuoso tra delinquenza e riscatto è nel primo libro scritto da Mattone, per Guida editore, dal titolo eloquente: “E adesso la palla passa a me”, come gli disse un detenuto quando uscì dalla prigione, salutandolo