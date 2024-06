In spiaggia con lo scooter tra i bagnanti increduli: le immagini diventano virali

Sui social è diventata virale una fotografia scattata sulla spiaggia libera di Lucrino, sulla costa dei Campi Flegrei. Le immagini ritraggono una persona a bordo di un scooter mentre zigzaga tra i bagnanti. Non è chiaro quando sia stata scattata la foto, con il deputato Borrelli che ha chiesto alla municipale di identificare il soggetto.

L'immagine, come detto, è divenatat virale e tanti sono i commenti di condanna. In tanti chiedono l'intervento delle istituzioni per evitare che prima o poi si possano verificare tragedie. Tanti sono anche i commenti ironici con chi si complimenta per "l'ottima" guida nonostante la sabbia.