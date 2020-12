Benedicere cull'acqua 'e pesce. Quando si fa e perché

A Napoli "Benedicere cull'acqua 'e pesce" consente di far "aònna e cresce" la casa.

Secondo un'antichissima tradizione napoletana una casa nuova prima di poter essere abitata va benedetta con l'acqua santa, in modo da ottenere la protezione divina. Chi però non si accontenta di essere protetto ma vuole di più, e desidera catturare la fortuna, allora cospargerà ogni angolo della casa e i muri perimetrali interni con acqua di pesce. Attenzione però, non si tratta dell'acqua di cottura del pesce, ma dell'acqua di mare che da sempre, per la nostra città, costituisce fonte di ricchezza e prosperità