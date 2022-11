"Scintilla dell'ingegno": i Vigili del fuoco e le scuole del territorio al centro dell'edizione 2022

Consegna, nel Teatro del Madrinato San Placido a Casoria, delle ?Scintille dell?Ingegno", dei premi promossi dai Free international artists con il patrocinio del Comune di Casavatore e la collaborazione di Trafita medical center e l?editore D?Anna, destinati a chi mette la salvaguardia della vita al centro della propria attività.

I premiati

Giunta alla VII edizione, ?La ?Scintilla dell?Ingegno? quest'anno andrà in ambito scolastico ad alcuni studenti del Liceo Gandhi, dell?Istituto alberghiero Torrente e dell?Istituto comprensivo M. Mitilini e, in ambito sanitario, all?ospedale dei Padri Camilliani di Casoria e all?EMICENTER di Casavatore.

Come "eccellenze nazionali", tra i premiati il vice dirigente dei vigili del fuoco Michele La Veglia, napoletano doc, esperto di sicurezza e rischio (nucleare, biologico, chimico e radiologico), competenze che lo vedono attivo come formatore in Italia e all'estero presso università e ordini professionali e come volontario presso enti e comunità, e il regista cinematografico Antonio Maria Castaldo autore, tra l'altro, di Fuoco Sacro che racconta i Vigili del Fuoco attraverso la voce dei protagonisti che begli ultimi 50 anni hanno affrontato le più grandi calamità verificatesi in Italia.

La conduzione dell'evento è affidata alla giornalista Pina Stendardo e al maestro Enzo Marino, con la collaborazione di Dalia Maglione.