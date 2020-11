Lidl mania, il post social ironico dell’agenzia funebre napoletana

In Italia la 'Lidl mania' impazza sui social negli ultimi giorni. Dopo le file per accaparrarsi scarpe e calzini griffati con i colori del noto marchio di supermercati, la nuova tendenza ha preso il sopravvento anche in rete.

Tra alcuni post ironici c'è anche quello dell'agenza funebre napoletana "Gennaro Reale", che ha pubblicato su Instagram una bara con i colori che vanno per la maggiore in questi giorni.