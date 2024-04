"Napoli senza napoletani sarebbe il top": le parole della tiktoker sono virali - VIDEO

"Perché sono razzista contro Napoli? Soprattutto contro i napoletani? Perché, parliamoci chiaro. Napoli senza i napoletani sarebbe il top. Città bellissima. Il problema è chi ci vive". Così inizia un video pubblicato su tiktok dalla giovane influencer Sara La Rusca.

La giovane, nel rispondere ad un commento postato sotto ad un altro suo video, ha replicato a chi l'ha accusata di razzismo contro Napoli e i napoletani. La giovane Sara, infatti, spiega di essere napoletana, con genitori e nonni napoletani, e che i suoi video sono solo ironici.

Per lei il problema è uno: non viene capita perché "la gente non guarda l'intero video". "Non so come rispondere a questi commenti senza risultare antipatica. Sono convinta che, molto spesso, le persone commentano senza arrivare alla fine del video. Sono nata e cresciuta a Napoli. Ho genitori napoletani, anche i nonni. Siamo una stirpe di terrone. Quindi, dire che io sono 'razzista' contro i napoletani è come dare dell'omofobo ad un gay. Io amo Napoli e la mia gente, ma è inutile fare questi discorsi. La gente troverà sempre qualcosa per rompere e contestare".