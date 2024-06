4 mesi di feste per i Santi Patroni di Napoli: il programma

"La nostra città si racconta in modi infiniti, attraverso la musica e il teatro, attraverso luoghi straordinari, musei, chiese, parrocchie e monumenti che racchiudono storie e leggende affascinanti, e attraverso la cultura del cibo tra tradizione e contaminazione, che sono diventati elementi centrali dei nostri percorsi guidati e eventi di grande successo - mette subito i chiaro l’assessore al Turismo e attività produttive del Comune di Napoli Teresa Armato - La promozione delle feste patronali rientra nel progetto di tutelare l'unicità e l'autenticità di Napoli come attrattore turistico a livello internazionale". In programma per turisti e residenti spettacoli teatrali e concerti di artisti del calibro di Peppe Barra, Valentina Stella, Mario Maglione mentre per San Gennaro è previsto lo specialissimo premio ideato e curato nella direzione artistica da Gianni Simioli.

Il calendario