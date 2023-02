Un chirurgo napoletano premiato a Sanremo come eccellenza italiana

In occasione del festival della canzone italiana , si arricchisce di eventi collaterali tra i quali quest'anno le celebrazioni del decennale del premio Eccellenze d'Italia che puntualmente si è svolto per celebrare, le eccellenze italiane in vari campi professionali, imprenditoriali e dello spettacolo.

Tra gli ospiti di questa edizione svoltasi al Grand hotel Des Anglais sul lungomare della città ligure, il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi, Marzia Roncacci conduttrice di TG 2 Italia e il noto chirurgo specialista Dario Martusciello che ha ritirato il riconoscimento del decennale .

Per il dottore napoletano quello delle eccellenze d'Italia è stato l'ennesimo premio che arricchisce il suo palmares. " Sono orgoglioso di aver soprattutto potuto dialogare con la platea su ciò che rappresenta per me la chirurgia , e soprattutto di aver catturato l'attenzione dei presenti. Oggi il mio lavoro è soprattutto voler trasmettere un messaggio riguardo una professione che oramai mi ha già dato molte soddisfazioni e risultati" .