Sbaglia il nome di Mahmood e lui risponde in napoletano: "Mammut 'a mammeta"

Sbaglia il nome di Mahmood e lui reagisce rispondendo in napoletano. L'episodio è avvenuto durante un'intervista a Sanremo. Il cantante - già vincitore del Festival nel 2019 - era con Blanco, pronto a rispondere ad alcune domande, quando il giornalista lo chiama - ovviamente, per errore - "mammut". La reazione del cantante è stata impulsiva e in un napoletano stretto ha detto: "Mammut 'a mammeta".

Blanco, che affianca Mahmood sul palco di Sanremo con "Brividi", non è riuscito a trattenersi ed è scoppiato in una grossa risata. Le immagini sono diventate subito virali sul web, raccogliendo migliaia di visualizzazioni sul canale Instagram trash_italiano.