Sogno o sold out? Il teatro napoletano piace, ripiace e fa sognare

"Un cartellone ricco, pieno, che riverbera il periodo d'oro che sta vivendo la città di Napoli in termini di turismo, in termini di attenzione da parte dei visitatori, per cui 'sogno o sold out', due linee: tradizione e contemporaneo in campo per la nuova stagione del teatro Sannazaro": Lara Sansone presenta al microfono di NapoliToday la stagione 2024-2025 del suo teatro che si prepara a bissare lo straordinario successo di quella appena chiusa.

In scena, spiega la Sansone, ci saranno "baluardi della tradizione come Biagio Izzo, Carlo Buccirosso, Peppe Barra e Lina Sastri ed ancora Maurizio De Giovanni" e poi "tanti e tanti artisti ancora e grandi spettacoli che ritornano con tutta la loro forza dirompente perché siamo convinti che quando uno spettacolo non esaurisce il suo potere in qualche modo vada riproposto perché diventa parte del repertorio degli artisti e anche un motivo di attrazione da parte del pubblico.

Per il contemporaneo si sfideranno grandi artisti: Lucia Lavia che riproporrà un testo fantastico del premio Nobel Mario Vargas Llosa e Stefano Amatucci, con dei ragazzi giovanissimi ma molto, molto bravi e Mario Gelardi a dirigere il nuovo testo tratto dal libro di Roberto Saviano Cuore puro e tanto, tanto altro, compresi progetti dedicati ai giovani per una stagione imperdibile".

Il segreto del teatro napoletano

Tanti gli artisti presenti: "Siamo qui al Teatro Sannazaro per la presentazione della stagione 2024-2025 - dice a NapoliToday Stefano Ariota - io porto uno spettacolo il 17, 18 e 19 marzo (ne firma adattamento e regia) dal titolo Verso la libertà che è uno spettacolo che parla di una follia. Per evitare i campi di concentramento un gruppo di ebrei inventa una finta deportazione. Cosa accadrà? Questo non ve lo dirò ma venite a vedere lo spettacolo", dice presentando una parte degli attori e degli artisti che hanno preso parte alla realizzazione.

Milo: "emozioni arma vincente di un progetto teatrale"

Nel foyer incontriamo anche Antonio Milo, in giacca azzurra come gli occhi e in forma smagliante al quale chiediamo perché il teatro napoletano piace e convince: "Il teatro napoletano raccoglie e racconta quelle che sono le debolezze umane - dice - c'è poi la capacità poi di un certo teatro di tradizione di saper equilibrare quello che è il drammatico con il comico, per cui si piange e si ride, e si entra in una giostra di emozioni che sono sempre poi l'arma vincente per portare avanti un progetto teatrale.