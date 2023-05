Sangue di San Gennaro: dove vederlo la prossima settimana

Da questo lunedì, o maggio, e fino a venerdì 12, la teca contenente le ampolle del Sangue di San Gennaro sarà esposta alla venerazione dei fedeli nella Capella del Tesoro ogni giorno. Si tratta di un'occasione unica per vedere la preziosissima reliquia, in genere conservata nell'apposita cassaforte, alle spalle dell'altare della Cappella dedicata al Santo nel Duomo di Napoli, dove le ampolle torneranno per essere poi nuovamente prese in occasione del Miracolo di settembre, nel giorno dedicato al Patrono della città e a dicembre per il "miracolo laico".