Sangiuliano, Colombo, Galileo e Tolomeo: le più belle gag dai social - LE FOTO

Ha scatenato una grandinata di critiche e molta ilarità l'errore commesso dal ministro per la Cultura Gennaro Sangiuliano nel corso di un dibattito domenica mattina, nell'ambito dell'evento “Taobuk 2024 – Identità italiana, identità culturale”, a Taormina. Il ministro, infatti, parlando di scoperte e rotture degli schemi, a un certo punto ha detto che "Colombo voleva raggiungere le Indie circumnavigando la Terra sulla base delle teorie di Galileo Galilei”.

Si tratta di un errore perché Galileo è nato a Pisa il 15 febbraio 1564 e Colombo iniziò il viaggio nel 1492. Insomma un bel salto storico. Con ogni probabilità, tuttavia, quello di Sangiuliano è stato un lapsus ed è probabile che volesse fare riferimento a Tolomeo, geografo e astronomo vissuto nel II secolo d.C., le cui mappe, anche se imperfette e con le distanze decisamente sottostimate, contribuirono a spingere verso nuove rotte e nuove scoperte. Dal ministro, comunque, per ora, nessun commento. Sono tantissimi invece quelli sui social, in particolare gag e meme assai feroci.

Le più belle dai social

Nessuna possibilità di appello dai social per il ministro che è diventato suo malgrado protagonista di meme e gag al vetriolo. Le più belle sono su X, molte ispirate al calcio - come @unfair_play che scrive " +++ Sangiuliano: "L'Italia vinse i Mondiali del 1934 ispirandosi alle idee di Arrigo Sacchi" o alla cucina come @grande_flagello che riporta "Sangiuliano: Il tiramisù fu inventato sulla base delle ricette della Prova del Cuoco".