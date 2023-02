San Valentino a tavola: 9 menù per altrettante location golose e romantiche

La nostra selezione di 9 location ideali per una serata di coppia romantica ma soprattutto golosa, con piatti intriganti e diversi dal solito, dalla cucina d'autore alla pizza gourmet, con prezzi per tutte le tasche:

1) Taverna La Riggiola, in vico Satriano, nel cuore di Chiaia: due i "peccaminosi" menù messi a punto per gli innamorati, “Passione carnale” e “Passione di mare”, uno di terra e l'altro di mare. Ideati dalla chef Viviana Marracoli, entrambi prevedono in chiusura mousse al cioccolato al rhum, arancia e gelato ai frutti di bosco (euro 60 a testa, vini esclusi).

2) Antro Divino, in via Lucullo 140 a Bacoli: pochi posti per un ambiente caldo e accogliente, per la sera degli innamorati ha messo a punto un menù in cui mare e terra si sposano per far leccare le dita. Antipasto di gambero rosso di Mazara, mandorle e afrodisiaco zenzero. In chiusura Sigaro di pasta kadaifi ripieno di ricotta dolce di bufala, con mandarino caramellato su riduzione di Piedirosso (prezzo medio a testa euro 50, comprensivo di acqua e caffè. Vini e distillati esclusi).

3) Hosteria Bugiarda, in via Terme Romane a Bacoli: tra le entrée impossibile non notare il lollipop di calamaro con gel di limone di gambero rosso. In chiusura, dopo pre dessert e dessert, "Coccole dolci" dello chef (euro 85 a persona, inclusi vini e bevande indicate nel menù)

4) Riserva RoofTop: tramonto magico sul Golfo Flegreo dalla collina di Posillipo e serata a tema, dal cocktail al dessert. Benvenuto con “drink in love” di Mickael Reale, a base di ingredienti afrodisiaci (zenzero, vodka ketel one, shrub di lamponi e petali di rose, soda homemade) e chiusura con dolce “Love” (mousse al lampone e cuore di nocciola in più consistenze) creato ad hoc da chef Salvatore Incoronato (euro 70 a persona)

5) Opera Restaurant: in via Simone Martini, nel cuore del Vomero, un angolo romanticissimo dove lasciarsi coccolare dalla cucina dello chef Raffaele Campagnola. Il menù per la sera degli innamorati prevede aperitivo, amuse bouche , antipasto, primo, secondo, dessert e petit four (euro 80 a persona)

6) Pizz’Amore e Fantasia: per par condicio nel ristorante di Salvatore Palma a Sant’Anastasia si festeggia sia San Valentino che San Faustino. In apertura “cuoppo dell’amore”, scatola a forma di cuore ricolma di fritti, che sono anche una delle specialità della casa: zeppole, crocchè, frittatine calde e fragranti. Il più amato, per terminare in dolcezza, sicuramente il Cannolo Scomposto: croccante cannolo siciliano, cremosa ricotta di capra e deliziosa granella di pistacchio e cioccolato (prezzo medio, vini esclusi, 30 euro a testa).

7) Regina Margherita: sul Lungomare più bello del mondo il maestro pizzaiolo Vincenzo Barreca ha creato una speciale focaccia integrale più leggera e afrodisiaca, la ‘Regina innamorata’, condita con stracciatella di bufala, rosa di salmone affumicato scozzese, avocado e granelli di pepe rosa (menù alla carta, 3 portate prezzo medio 45 euro a persona).

8) Pizzeria da Nino Pannella: apertura speciale il 14 febbraio per la Pizzeria di Nino Pannella, in via Spiniello ad Acerra, 2 spicchi del Gambero Rosso nella Guida 2023, di sicuro tra i pizza chef più instagrammati di sempre, con le sue creazioni. In menù la nuovissima "Passione": impasto al cacao, farcitura con ricotta setacciata e zuccherata, crema al lampone, menta e cuori di cioccolato

9) Pizzeria Luigi Cippitelli: il pizza chef che ha regalato al mondo il "Gran cono - vocca r'o' Vesuvio", trionfo di sapore dalla leggerissima base fritta alla farcia di ricotta fresca al top di ragù fumante, per San Valentino presenta la sua "Adamo ed Eva": Mozzarella di Bufala Campana DOP, ciuffetti di crema di avocado; crema di melanzana cotta al forno aromatizzata alla melannurca Campana IGP; frutto della passione; Goji Berries e peperoncino piccante in polvere per una serata stuzzicante.