I napoletani e San Valentino: "Sì, no, però..." (VIDEO)

Da sempre a Napoli l'amore è una cosa seria, ma non troppo. Le divertenti risposte raccolte in uno dei quartieri più genuinamente veraci della città: la Pignasecca

Un'indagine statistica commissionata dal colosso delle vendite online dice che San Valentino è una festa del Sud, di cui Napoli indiscutibilmente è simbolo ed emblema. La classifica più recente delle città più romantiche d'Italia, però, non comprende il capoluogo partenopeo. Nel frattempo negozi e strade si stanno riempiendo di cuori e fiori, rosso fuoco, come il marketing immagina la passione sottesa all'amore.

Ma che ne pensano di San Valentino i napoletani e con loro chi a Napoli viene per scelta proprio nel week end dedicato agli innamorati?

Ecco cosa hanno risposto a NapoliToday alla Pignasecca, tra i quartieri che - fortunatamente - ancora conservano un genuino spirito napoletano, per il quale tutto è molto seriamente faceto e ironicamente serio, amore compreso: c'è chi vorrebbe festeggiarlo ma non trova l'anima gemella, chi non lo festeggia ma è innamorato perso, chi è innamorato ma è un segreto, magari di Pulcinella, quindi niente, chi lo santifica in famiglia. E c'è anche una coppia che festeggia San Valentino da ben 52 anni, con gioia spontanea e passione sincera, come si vede dal video, e ci svela - con semplicità generosa - il segreto per mantenere viva la fiamma attraverso tanti decenni. E noi ci siamo anche un po' emozionati, perché è così che fa l'amore vero: va dritto al cuore.

E su San Valentino e l'amore anche le risposte del sindaco Gaetano Manfredi e dell'attore Lello Arena, incontrati poco lontano dalla Pignasecca, a via Toledo, in occasione della presentazione del corso gratuito per aspiranti artisti dedicato a Massimo Troisi che con amore ai nostri cuori continua a parlare