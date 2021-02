San Valentino all'insegna della tenerezza - FOTO

Traffico, pienone nei ristoranti, strade affollate. La domenica in zona gialla conferma ancora una volta il desiderio sempre più difficile da contenere di socialità e normalità. Nonostante il freddo e i dati sempre più allarmanti sui contagi, i napoletani si sono riversati in strada, verso le mete tradizionali dello struscio: il lungomare, piazza del Plebiscito, via Toledo e anche il Vomero.

Oltre e più della voglia di shopping, aperitivi e pranzi fuori, quello che salta agli occhi è però la voglia di tenerezza. Abbracciarsi più che baciarsi, stare assieme invece che scambiarsi regali, passeggiare mano nella mano più che mangiare gourmet sembrano aver decisamente caratterizzato il primo San Valentino dell’era del covid. Del resto le più recenti ricerche degli esperti che si occupano di coppie dicono che tra le conseguenze più avvertite delle nuove regole imposte dalla pandemia c'è il forte bisogno di “riavvicinamento”, che trova la migliore espressione proprio nell'abbraccio, tra l'altro in grado di stimolare l’ormone della felicità che, in questi tempi tristi, sempre secondo gli esperti, è in caduta libera un po' per tutti, a prescindere da sesso ed età.