"San Gregorio Armeno in amore": l'evento sarà inaugurato l'1 febbraio

Sarà inaugurato l'1° febbraio alle ore 15.00, davanti la Chiesa di San Gennaro all'Olmo, "San Gregorio Armeno in Amore a 360 gradi". L’evento è nato per iniziativa dall’associazione "Le Botteghe di San Gregorio Armeno" con lo scopo di festeggiare San Valentino e ripotare turisti e napoletani nella via storica dei presepi. “Per l’occasione – spiega Gabriele Casillo, presidente dell’associazione - ogni bottega artigianale realizzerà statuette di diverse dimensioni che rappresentano l’amore in tutte le sue forme (da quello etero a quello omosessuale, da quello materno e paterno a quello fraterno, da quello tra diverse etnie a quello tra differenti religioni, da quello per l'Arma dei Carabinieri a quello per le Istituzioni). E’ finito il tempo della paura, delle divisioni, delle differenze e della depressione, è arrivato quello dell’amore, della pace, dell’inclusione e della speranza: questo è il messaggio che vogliamo lanciare con questa iniziativa”.

L'inaugurazione inizierà con il taglio del nastro e un omaggio particolare allo sponsor principale, Caffè Motta, che sarà consegnato nelle mani di Camilla Mastromartino. Verranno omaggiati, inoltre, con cuori in legno, realizzati dall'artigiano Francesco Canetti, della bottega Artigiano del Golfo, simbolo dell’iniziativa, la Regione Campania, rappresentata dall’assessore al Turismo, Felice Casucci, per il suo impegno nel far ripartire il turismo, il Comune di Napoli, rappresentato dall'assessore al Patrimonio, ai Lavori pubblici e ai giovani, Alessandra Clemente, per la sua dedizione alla Città di Napoli, il Comitato "Uniti nel Cuore", rappresentato da Gianluigi Barbato, per l'impegno sociale sul territorio e perchè quest’anno ha contribuito con una raccolta fondi al finanziamento di eventi per lo sviluppo del turismo a Napoli, ai rappresentanti delle Forze dell’Ordine presenti sul territorio per il loro impegno sul lavoro, le associazioni territoriali, per le iniziative messe in campo per combattere il razzismo e l’omofobia, e promuovere la legalità e l’inclusione sociale. All'inaugurazione saranno presenti le associazioni: il "Duomo di Napoli", rappresentato da Eduardo di Napoli; "Commercianti a Forcella", rappresentata da Antonio Raio; "Pochos Napoli", rappresentata da Antonello Sannino; "Pride Vesuvio Rainbow, rappresentata da Tanya Di Martino; "Antinoo Arcigay Napoli", rappresentata da Daniela Lourdes Falanga; "ALFI Maree", rappresentata da Antonella Capone; "ATN", rappresentata da Ileana Capurro. Presenzieranno all'iniziativa anche l'assessore alla Cultura e al Turismo, Eleonora de Majo; l'assessore al Commercio, ai Mercati e alle Attività Poduttive, Rosaria Galiero; l'assessore alle Politiche del Lavoro, Innovazione e Autonomia della Città, Giovanni Pagano; l'assessore alle Pari opportunità, Libertà civili e alla Salute, Lucia Francesca Menna.

L’iniziativa proseguirà con una visita delle botteghe per ammirare le opere realizzate dagli artigiani. Nel corso dell'inauguarazione è prevista anche una performance del tenore pop Giuseppe Gambi e del chitarrista Alessio Pignorio, che si esibirannno insieme cantando una canzone d'amore da un balcone in via San Gregorio Armeno. Ma le sorprese per i visitatori non finiranno qui. L'evento si concluderà il 14 febbraio, giorno di San Valentino.