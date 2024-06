Processione di San Giovanni Battista a mare: punti di imbarco, orari e programma - le info

Lungo il solco di una tradizione assai antica, che lega Napoli ai suoi santi patroni, si rinnova la devozione per San Giovanni Battista.

L'appuntamento è per il 22 e 23 giugno e coinvolgerà i fedeli di tutta la città ma in particolare i devoti di San Giovanni a Teduccio per culminare come sempre nella tradizionale processione a mare.

All'aspetto devozionale si accostano le iniziative di promozione e rilancio della zona orientale, promosse e sostenute dall'assessorato alle Politiche giovanili e al Lavoro del Comune di Napoli guidato da Chiara Marciani. Quest’anno, tra l'altro, per la prima volta è in programma la "chiamata alle armi" di associazioni e volontari per la pulizia di una parte della spiaggia dell’Industria, e in particolare del tratto costiero confinante con l’impianto ABC e i fondali adiacenti l’arenile: ci saranno la Delegazione della Lega Navale di San Giovanni a Teduccio (in fase di costituzione); gli scout; gli “Scugnizzi a vela” e la Protezione Civile di Sant’Erasmo (appuntamento sabato 22 mattina).

Domenica 23, alle ore 10.00, ci sarà la storica processione delle imbarcazioni sul tratto costiero di San Giovanni a Teduccio con imbarco dal 1^ vico Marina fino ad esaurimento posti e dalla Darsena Acton (necessaria la prenotazione), per raggiungere il punto dove è situata, sul fondale, la statua di San Giovanni Battista.

La statua dal fondale verrà riportata in superficie dai sub del Centro S. Erasmo, storico organizzatore dell’evento e dai sub delle Forze dell’Ordine partecipanti.

Le imbarcazioni dei partner dell'evento "San Giovanni da aMare", accoglieranno i giovani delle associazioni del quartiere per concedere l'opportunità di partecipare alla processione. Saranno realizzate immersioni e riprese subacquee dai giovani videomaker che parteciperanno al “Film Festival internazionale Pianeta Mare” ed. 2024 c/o la Fondazione Anton Dohrn.

Il Parroco della chiesa di San Giovanni Battista, don Alessandro Manzoni benedirà il monumento e le acque del mare antistanti San Giovanni a Teduccio. Al termine della cerimonia la statua del Santo sarà riposizionata sul fondale.