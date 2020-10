Salvo D'Acquisto: 100 anni dalla nascita di uno degli eroi simbolo di Napoli

E' trascorso esattamente un secolo da quando Ines Martignetti e Salvatore D'acquisto diedero alla luce Salvo Rosario Antonio.

Cresciuto in via San Gennaro, nel rione Antignano, al Vomero, 23 anni dopo il giovane napoletano sacrificò la sua vita per salvare quella di 22 innocenti, rastrellati dalle SS tedesche tra le abitazioni di Torrimpietra.

A 100 anni dalla sua nascita, l'Arma ha ripercorso le fasi salienti della vita del vice brigadiere Salvo D'acquisto, rievocando - con la partecipazione di autorità militari e civili - il peso ed il valore del suo gesto eroico.

Prima tappa la Basilica di Santa Chiara dove il capo servizio assistenza spirituale del Comando Legione Carabinieri “Campania”, Don Franco Facchini ha officiato una messa insieme con Don Giuseppe Praticò, postulatore per la causa di beatificazione di Salvo D’Acquisto, e al parroco di Santa Chiara Padre Giovanni Paolo Bianco.

Quindi, dove giacciono le spoglie dell’eroe, il comandante interregionale dei Carabinieri Generale di Corpo D’Armata Adolfo Fischione – accompagnato dal Comandante della Legione Carabinieri “Campania” Generale di Divisione Maurizio Stefanizzi e dal Comandante Provinciale di Napoli, Generale di Brigata Canio Giuseppe La Gala - ha deposto un cuscino di fiori.

A seguire, nell’aula magna storica dell’Università degli studi di Napoli “Federico II”, Alessandro D’Acquisto, fratello dell’eroe, ha raccontato episodi di vita familiare. Ad inquadrare storicamente il periodo durante il quale visse D’Acquisto è stato il prof. Luigi Musella, ordinario di storia contemporanea del Dipartimento degli Studi Umanistici dell’Università Federico II che ha raccontato il quartiere dove Salvo D’Acquisto è nato e cresciuto, un Vomero decisamente diverso da quello di oggi, prevalentemente agricolo, punteggiato da casali di campagna.

Interventi di chiusura del magnifico Rettore dell’Università Federico II Giuseppe Lorito e del sottosegretario di Stato al ministero dell’istruzione, università e della ricerca, Giuseppe De Cristofaro. "E’ dovere di tutti – ha detto De Cristofaro – rendere questa storia “non muta”, evidenziando che l’umanità “si salva solo se si salva insieme" concludendo che “la scelta di Salvo restituisce alla storia l’umanità perduta”.