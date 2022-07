Salvatore Salvo elogia ‘A Figlia d’’o Marenaro: "Mi hai regalato una grande lezione sul lavoro di squadra"

Salvatore Salvo, titolare delle note pizzerie di San Giorgio e della Riviera di Chiaia, in un post Instagram elogia 'a figlia do Marenaro', dopo aver mangiato nel locale di via Foria.

L'attenzione del maestro pizzaiolo è caduta su un particolare che spiega nel post: "Ero andato a cena da lei convito che alla fine le avrei fatto i complimenti per i suoi splendidi piatti a base di pesce. Però poi è bastato un gesto, per farmi apprezzare la sua grandezza come persona, più che come ristoratrice. Un gesto piccolo e banale, come vederla aiutare con un sorriso la sparecchiatrice in evidente difficoltà. Grazie, ieri, senza saperlo, mi hai regalato una grande lezione sul valore del lavoro di squadra. Di quelle che solo chi è davvero grande riesce a dare".

La risposta di Assunta Pacifico: "Grazie mille per le bellissime parole che avete speso per me la stima è reciproca complimenti per quello che fate grazie di cuore".