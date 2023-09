Salvo D'Acquisto: il ricordo della città di Napoli

Il 23 settembre 1943, in località Torre di Palidoro, nell’agro romano, il vice brigadiere dei Carabinieri Salvo D’Acquisto, comandante della locale stazione di Torrimpietra, sacrificò la propria vita per salvare quella di 22 innocenti cittadini del posto: i nazisti li avevano rastrellati a caso e destinati alla fucilazione se non si fossero consegnati gli autori di un ordigno rudimentale che, maneggiato incautamente nel corso di un controllo effettuato dagli stessi tedeschi, era esploso provocando la morte di un soldato e il ferimento di altri 2.

Il sottufficiale, consapevole della natura accidentale dell’evento, compreso che nulla si poteva fare per convincere i nazisti della verità, offrì la sua vita per salvare gli ostaggi che nel frattempo erano stati costretti a scavarsi da soli la fossa.

Alle 17:15 del 23 settembre 1943 un ufficiale nazista diede l’ordine di fare fuoco mentre il vice brigadiere Salvo D’Acquisito gridava “Viva l’Italia!”.

Insignito della Medaglia d’Oro al valor Militare “alla memoria”, ricordato lo scorso 16 settembre dal Santo Padre che ha ribadito l’apprezzamento per l’impegno profuso dai militari dell’Arma al servizio della collettività, Salvo D'Acquisto è stato ricordato oggi a Napoli, la sua città, dove nacque il 15 ottobre 1920. Nella basilica di Santa Chiara, l’arcivescovo metropolita Domenico Battaglia ha celebrato in suo onore la santa messa alla quale ha preso parte anche Alessandro D’Acquisto, fratello di Salvo, una rappresentanza militare del capoluogo campano e la Fanfara del 10° Reggimento Carabinieri “Campania”. Nella circostanza, il Comandante Interregionale “Ogaden”, Gen. C.A. Antonio de Vita, accompagnato dal Comandante della Legione “Campania”, Gen. D. Antonio Jannece e dal Comandante Provinciale di Napoli, Gen. B. Enrico Scandone, ha deposto un cuscino di fiori sulla tomba dell’Eroe e davanti al monumento a lui dedicato in Piazza Salvo D’Acquisto. Presenti alla cerimonia anche studenti dell’istituto scolastico “F.Morano” di Caivano.