Fiorello, Salvini, la Sinistra e il Pastificio Rummo

Erano stati i social network a consentire al pastificio Rummo, eccellenza italiana e in particolare campana di risollevarsi dopo la tragica alluvione del 2015. L'hashtag #saverummo aveva fatto il giro del mondo. Da quando il 18 gennaio scorso il Ministro per le infrastrutture Matteo Salvini ha pubblicato un video che lo ritrae in visita allo stabilimento, con tanto di camice e cuffietta d'ordinanza, la situazione si è però paurosamente ribaltata.

Salvini, la pasta e i grilli

"Tra sopralluoghi di cantieri e riunioni, oggi abbiamo visitato un meraviglioso stabilimento di pasta italiana - scrive Salvini sulla propria pagina Facebook - Altro che grilli, vermi e farine d’insetti, quelli li lasciamo mangiare a qualche burocrate di Bruxelles. Difendere e tutelare le tradizioni e le eccellenze del nostro straordinario Paese, sempre ed ovunque".

È bastato questo a scatenare gli haters che sono diventati poi incontenibili quando, la sera del 22 gennaio, su "X", Simone Pillon ha aggiunto una propria foto con in mano un pacco di penne rigate Rummo e la dida che riporta esattamente così: "Stasera penne rigate Rummo. Sono belle, ruvide e catturano il sugo che è una meraviglia. Eppoi non sono gradite a zecche e parassiti". L'allusione non è neanche velata. "Davvero penosi i tentativi della sinistra di boicottare il pastificio #Rummo per la visita della Lega - ha commenta tra gli altri il leghista napoletano Severino Nappi - Chi attacca un'eccellenza campana, esportata e apprezzata in tutto il mondo, attacca i nostri imprenditori e l'Italia".

Mentre ormai ovunque sui social spopola l'hashtag #boicottarerummo, Cosimo Rummo ha commentato dicendo "questa non è democrazia", "sono senza parole". E al Corriere del Mezzogiorno ha detto "Il ministro delle Infrastrutture viene a fare investimenti a Benevento, chiede di venire a visitare lo stabilimento, non capisco cosa vogliano: dovevo chiudergli la porta in faccia? Non capisco. Tra l’altro c’era anche l’ex sottosegretario Pd Umberto del Basso de Caro con la delegazione".

Da "Ce l'ho duro" a "Ce l'ho al dente" è un attimo

A ricondurre gli haters nei ranghi e la politica nelle sedi preposte - ci piace pensare - ci ha pensato stamane, nel corso della diretta del Mattin Show in onda su Rai 2, lo showman Fiorello con una esilarante battuta: “Dopo la visita al pastificio Rummo, Salvini ha addirittura cambiato lo slogan della Lega in Ce lo abbiamo al dente", ma soprattutto con un ammonimento quantomai necessario.

“Dietro a ogni ‘boicottiamo’ c’è sempre un’azienda fatta di gente che lavora" ha ricordato Fiorello che con il suo inimitabile stile, scanzonato e brillante, ha quindi ricordato: "Negli anni il pastificio era stato visitato da altri politici ma non era mai successo niente, non era scoppiata nessuna polemica. Salvini ma perché? Ma lascia stare”.

Resta l'amara constatazione che basta davvero un'inezia, come la visita di cortesia di un personaggio pubblico, a scatenare un odio feroce e implacabile che è identico a destra come a sinistra, a Nord come a Sud, che rende davvero - purtroppo - tutti tristemente uguali.

(Video da Facebook del ministro Matteo Salvini)