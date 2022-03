Salvatore Esposito positivo al Covid: la vicinanza dei fan

Salvatore Esposito è risultato positivo al Covid. L'annuncio è arrivato dallo stesso attore anche se non ha lasciato alcun commento. Esposito, via social, ha pubblicato delle foto che lo ritraggono - verosimilmente - a letto con una mano sulla fronte. L'unica didascalia comparsa, recita: "Positive Covid".

Tanti imessaggi di vicinanza che, in queste ore, stanno spuntando sotto il suo post da parte di fan e colleghi. Esposito non è l'unico volto dello spettacolo che in questo periodo è alle prese con il virus. Qualche giorno fa, infatti, anche l'attore e regista Vincenzo Salemme ha annunciato di essere stato colpito dal Covid che lo ha costretto a rimandare alcuni spettacoli, in scena proprio a Napoli.