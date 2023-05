Sal Da Vinci diventa nonno per la terza volta: "La luce di una nuova vita"

Annachiara Sorrentino, la figlia di Sal Da Vinci, ha partorito. Il cantautore napoletano è diventato nonno per la terza volta, dopo la nascita dei figli del cantante Francesco Da Vinci. Con un post su Instagram la neo mamma ha annunciato la lieta notizia la nascita di Antonio, avuto con il marito Salvatore Santoro calciatore del Monterosi.

"11.05.2023 alle ore 04:28 nasce l’amore della mia vita. Grazie per avermi reso MAMMA", scrive la giovane che sui social ha condiviso le prime immagini del figlio. Tra i primi commenti c'è quello del fratello, Francesco Da Vinci, che scrive: "Cuore di zio". Poi quello della nonna Paola Pugliese: "Amore bellissimo. Benvenuto al mondo, un altro grande amore nella nostra famiglia".

Un lungo messaggio è stato condiviso anche da Sal Da Vinci: "Ah, la felicità, per chi riesce a riconoscerla é benedetto dal cielo , io l’ho sfiorata per l’ennesima volta quando mia figlia Annachiara ha dato alla luce Antonio, erano le 4:38 del giorno 11 maggio, aspettavo in macchina fuori dalla clinica sentivo le sue urla e pregavo, ho alzato gli occhi al cielo, una stella mi sorrideva e brillava come non mai,l’alba illuminava il pianto di Antonio… l’undici maggio di qualche anno fa, la mia vita cambiava, mio padre mi lasciò per intonare il suo canto al cielo, nella stessa data, l’arrivo di mio nipote Antonio, sarà una coincidenza? Per me è per tutti noi, rappresenta la luce di una nuova vita… ti amo, nonno Sal".