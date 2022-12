Ruota panoramica nel Porto di Napoli: parte l'installazione

L'Ordinanza n. 92 firmata il \12 dicembre dal Presidente dell'autorità portuale Andrea Annunziata dà ufficialmente il via all'installazione di una Ruota Panoramica nella cosiddetta Area O, ovvero negli spazi del Porto di Napoli antistanti il Molo Angioino attualmente utilizzati per la sosta degli autobus di linea, per il carico e scarico dei passeggeri e come parcheggio in caso di traffico.

La ruota, da quanto precisato nell'ordinanza, resterà in funzione fino a fine febbraio del nuovo anno. A realizzarla la società City Eye. Sarà alta come un palazzod i 4 piani e si chiama Ferris Wheel 45. 12 metri la misura del diametro.

Per consentire l'installazione sosta e traffico, veicolare e pedonale, vietati nella zona. I bus, in zona, potranno sostare solo presso la rotonda del Piazzale Angioino apponendo la segnaletica necessaria