Rosolino: spettacolo al Virgin Active Santa Lucia. Le immagini

Il pluricampione di nuoto, in splendida forma, gioca con il videomaker

Massimiliano Rosolino si allena al Virgin Active club di Santa Lucia ed è subito spettacolo.

Campione olimpico a Sydney nel 2000 e mondiale a Fukuoka nel 2001 nei 200 metri misti, Rosolino è stato 14 volte campione europeo e 60 volte medaglia nelle più importanti competizioni internazionali, tra giochi olimpici, campionati mondiali ed europei.

Affabile, sorridente e in splendida forma, Rosolino ha giocato con il videomaker della Virgin, nelle immagini che vi mostriamo

Il Virgin Active Santa Lucia

4mila mq di superficie, affaccio sul Golfo, luce naturale nella maggior parte degli ambienti, il Virgin Active Club Santa Lucia è tra i centri fitness più belli della nostra regione. Vanta tra l'altro un'area interamente dedicata all'allenamento con il Personal Trainer: area relax con idromassaggio, sauna, percorso Kneipp, bagno mediterraneo, docce speciali; piscina di 25 metri per nuoto libero e corsi in acqua; Palestra, oltre 200 attrezzature di ultima generazione per allenamenti cardio e funzionali, studio Cycle, studio Boxing, area Cross Active, studio Grid, studio Reformer Pilates, studio Yoga.