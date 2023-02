Rosario Miraggio canta per Messi: "Non ho parole"

Rosario Miraggio canta per Leo Messi, asso argentino del Paris Saint Germain. L'artista partenopeo era a parigi quando ha incrociato Messi che, proprio all'ombra della Tour Eiffel, ha ricevuto il Fifa the best dopo il Mondiale vinto con l'Argentina.

Miraggio, molto amico di Gigio Donnarumma, ha incontrato anche altri calciatori della squadra francese e si è esibito per loro. Il grande incontro è stato immortalato anche in una foto postata dallo stesso Miraggio sui social e subito diventata virale. "Cantare davanti all’attuale RE del calcio e stare a tavola con lui…boh, non ho parole", ha scritto Miraggio.