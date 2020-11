Rosario Esposito La Rossa scelto da Legambiente come candidato al premio "Ambientalista dell'anno"

Il libraio e scrittore napoletano Rosario Esposito La Rossa è stato scelto da una giuria nazionale come candidato al Premio Ambientalista dell'Anno. Il riconoscimento, dedicato a Luisa Minazzi e promosso da Legambiente e del mensile “La Nuova Ecologia”, rientra nelle iniziative del Festival della virtù civica e punta a far conoscere le storie di chi s’impegna nella società civile, nel mondo dell’impresa e nella pubblica amministrazione a favore dell’ambiente, del prossimo e della legalità.

Nato e cresciuto a Scampia, Rosario Esposito La Rossa porta sulla sua pelle i segni della vita in periferia ma mostra il sorriso di chi non si arrende mai, né alla violenza né alla malattia. Rosario è cugino di Antonio Landieri, vittima innocente di camorra, ucciso per errore a 25 anni durante la Faida di Scampia. Ed è stato lui ad aver aperto la prima libreria dell'Area Nord di Napoli, La Scugnizzeria. Un cammino non facile, fatto di coraggio e determinazione, che ha portato Rosario Esposito La Rossa ad essere oggi il direttore delle case editrici Marotta&Cafiero e Coppola editore e a pubblicare, a Scampia, oltre 100 libri. Per il suo impegno contro il degrado sociale e per la sua creatività è stato nominato nel 2016 Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

La candidatura al prestigioso riconoscimento arriva per i libri ecologici che produce con la Marotta&Cafiero editori: si tratta di volumi stampati su carta riciclata 100%, con inchiostri vegetali, colle senza plastificanti, biodegradabili e a Km 0. "Un riconoscimento molto importante per la nostra Piazza di Spaccio di Libri", spiega Rosario.

Si può votare sul link https://www.premioluisaminazzi.it/votazione-on-line/l