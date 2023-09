Cultura: premio all'editore napoletano Rosario Bianco

La giuria del Premio San Giustino M. Russolillo della SS. Trinità, presieduta dal giornalista Antonello Perillo, ha assegnato il riconoscimento per la Cultura a Rosario Bianco, imprenditore, docente universitario, scrittore, editore. A Bianco, impegnato da sempre nel sociale, vicepresidente dell’associazione culturale Liber@Arte e presidente della casa editrice Rogiosi, il Premio Cultura è stato assegnato per il suo impegno nella promozione del patrimonio artistico e culturale di Napoli e della Campania, che si esplica attraverso numerose iniziative, tra cui NapoliCittàLibro. «Sono grato di questo riconoscimento che mi viene assegnato da una comunità virtuosa – ha commentato Bianco – è molto importante per me che sono figlio dell’associazione cattolica; sono figlio della formazione fatta per i ragazzi meno abbienti all’Istituto dei Salesiani». Nel corso della premiazione, svoltasi presso la Casa Madre delle Suore Vocazioniste, Antonello Perillo si è soffermato in particolare sulla rivista EspressoNapoletano ideata, curata e diretta da Rosario Bianco, dichiarando che «è una chicca, qualcosa di meraviglioso. Una rivista che amo molto, che racconta la cultura del territorio, le nostre tradizioni con le radici nel passato ma guardando al futuro. Una tra le tante bellissime iniziative che Rosario Bianco promuove e porta avanti con passione e cura».