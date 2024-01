Saviano: "Quando entro in una nuova stanza, ho bisogno di sostegno. Così mi appoggio al muro, a caccia di angoli dove installarmi"

"Quando entro in una nuova stanza, non riesco a mettermi alla scrivania e iniziare a scrivere. Mi sento esposto all’agguato della distrazione, al cecchinaggio dell’insicurezza. Ho bisogno di sostegno, così mi appoggio al muro, a caccia di angoli dove installarmi. Come un felino che nello spazio aperto si sente minacciato e deve costringersi all’angusto per ottenere la sensazione di controllo, così faccio io, che cerco nello stretto il conforto". Così Roberto Saviano in un post su Facebook.

"La scrittura è opera di consunzione di sé; costruisce architetture impastandole con la calce ricavata dalle proprie ossa. La scrittura che intendo praticare è un luogo in cui permettere all’abisso di scrutarmi dentro: devo caracollare, perdere equilibrio per generare contrappeso nelle storie. Per raggiungere simmetria, devo sperdere i miei riferimenti; per tracciare ordine, devo scompigliare la mia disciplina; per riuscire a trovare parole nuove, devo raschiare la corteccia di ogni superficie e - al costo di compromettere ogni cosa - arrivare al fondo di tutto. Solo così sento di lasciare, in chi legge le mie pagine, l’autentico", conclude il noto scrittore napoletano.