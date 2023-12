Laura "la Divina" è stata ritrovata: la tiktoker sta bene

"Tutto a posto, signora tutto a posto, è tornata un po' storta ma è tornata". Sono le parole di Rita De Crescenzo a proposito di Laura "la Divina", la tiktoker data ieri per scomparsa e oggi ricomparsa accanto all'altra “star” napoletana del social network.

La tiktoker transgender Laura in passato era stata vittima di episodi di violenza e di bullismo e la stessa Rita De Crescenzo aveva spiegato come stesse attraversando un periodo di “fragilità”. Si era anche diffusa nel pomeriggio di oggi (per fortuna solo sui social) una incommentabile fake news che ne riportava la morte.

Laura "la Divina" sta invece bene e si è mostrata in buona salute e apparentemente di buon umore accanto a Rita De Crescenzo. Non manca naturalmente chi online dà la vicenda come montata ad arte per finire a “Chi l'ha visto?”, cosa effettivamente avvenuta.