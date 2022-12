Rita De Crescenzo si trasferisce in una mega villa: "Come è bella, ragazzi" - VIDEO

Nuova residenza per Rita De Crescenzo che va ad abitare in una mega villa a Quarto. In un video, la tiktoker partenopea, mostra un'anteprima della sua nuova casa. Non molto tempo fa, ai suoi followers, aveva annunciato di voler "andare via dai quartieri popolari" perché "nei condomini hanno paura di me per via dei tanti followers”.

Inoltre, Rita ha fatto questa scelta perché la "famiglia si sta ingrandendo". “Com’è bella, ragazzi – spiega la De Crescenzo in lacrime – Eccola qua”. Le immagini sono diventate subito virali e tanti sono stati anche i commenti.

"Attenta a questo acquisto. una persona nata e vissuta da sempre nel cuore di Napoli non potra abituarsi al silenzio di questo posto", scrive Lucia. O, ancora, c'è il messaggio di Lia: "A me piace vedere le persone felici vorrei fossero tutti felici senza invidia goditi ogni attimo di felicità sono contenta per te".