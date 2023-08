Rita De Crescenzo, un topo s’intrufola in casa durante la diretta e lei fugge - VIDEO

Rita De Crescenzo è protagonista di un video che nelle ultime ore è diventato virale e mostra uno spiacevole episodio che le è capitato. “Uhhh, ohhhh, maronn non sto bene… chiudete la diretta” ha detto la tiktoker alla presenza di un topo che si era appena intrufolato nella sua abitazione. Il roditore ha scatenato il panico tra i presenti, cane compreso.

Poco dopo tutti si sono dati appuntamento in macchina per trasferirsi presso un altro appartamento di proprietà della stessa tiktoker. “Ragazze comunque devo dirvi una cosa. Io comunque me ne sto andando alla casa di Pallonetto. Purtroppo c’è un topo in casa e nessuno è riuscito a trovarlo. Si è nascosto sotto la cucina e non si trova più. A questo punto secondo me devo chiamare qualcuno che si occupa di disinfestazioni. Io ho troppa paura di stare lì con i topi. Ci vedete? Siamo qui tutte in macchina che ce ne andiamo al Pallonetto. Io sono quasi morta dalla paura. Comunque ho lasciato tutto lì e siamo scappate per andare al Pallonetto”, ha raccontato.