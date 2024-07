Rita De Crescenzo a Temptation Island? "Siamo pronti. Berlusconi facci partecipare"

Sui social è diventato virale un video di Rita De Crescenzo che vorrebbe partecipare a Temptation Island insieme al marito Sasà (Salvatore Bianco). La nota tiktoker si rivolge direttamente ai vertici Mediaset. "Vogliamo partecipare a Temptation Island. Ci siete? Qualcuno mi può aiutare? Dopo 30 anni insieme, vogliamo capire un po' le cose come vanno".

La De Crescenzo ha provato anche a partecipare al Grande Fratello, ma senza successo. E questa volta? Riuscirà a convicnere qualcuno? Pur se le dovesse riuscire di ottenre il pass le regole del gioco parlano chiaro: la tiktoker non può partecipare in quanto il programma è aperto a coppie non sposate e senza figli.