Rita De Crescenzo arriva in teatro: pioggia di critiche sui social

Rita De Crescenzo è pronta a portare un suo spettacolo a teatro. La nota tiktoker partenopea ha in programma, il 2 4febbraio, uno spettacolo al Metropolitan di Sant'Anastasia. Una bella notizia per i suoi fan, ma sui social è pioggia di critiche.

Ad esempio, il giornalista Domenico Nocerino - direttore della rivista “Opinio Juris – Law & Politics Review” - ha pubblicato la foto della locandina ed ha commentato: “Istantanea di un declino culturale probabilmente inarrestabile”.

Sono state tantissime le reazioni al suo post. C'è, ad esempio, chi scrive: "....che degrado morale , il simbolo della vrenzulamma napoletana..... gente pur di fare soldi si venderebbe la dignità........un buon padre di famiglia che si spacca la schiena non porta a vedere questa depravata. I bimbi d'oggi già escono difettati, mancano solo i cattivi esempi. Una che non ha mai studiato, che non ha mai lavorato Non può fare teatro. Eduardo de Filippo si sta rivoltando nella tomba".