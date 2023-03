Rita De Crescenzo porta all'estero "Svergognata": l'annuncio è virale - VIDEO

Dopo il dolore per la perdita della madre, arriva una grande novità per Rita De Crescenzo. La nota tiktoker ha annunciato, infatti, la nuova apertura di un punto vendita di "Svergognata". un negozio che dovrebbe nascere all'estero, in particolare a Sharm El Sheik.

La De Crescenzo ha detto di essere pronta a partire il mese prossimo per l'Egitto dove resterà tre giorni per organizzare il tutto. Il suo annuncio è diventato virale e in tanti le hanno fatto i complimenti.