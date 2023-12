Rita De Crescenzo chiede 200 euro per consegnare regali ai bambini: è polemica - VIDEO

Rita De Crescenzo torna a far parlare di sé. La nota tiktoker ha scatenato, con la sua ultima trovata, una granda ondata di polemiche. Rita, infatti, si è offerta di consegnare doni di Natale ai bambini, ma il compenso ha fatto storcere il naso a più di un utente. La tiktoker ha chiesto ben 200 euro per la consegna dei regali, presentandosi come "babba natala".

In un video la De Crescenzo ha spiegato che "non sono 200 euro a bambino, ma 200 euro a casa". Questa precisazione, però, non le ha risparmiato le critiche di tanti. Sempre sui social, intanto, la De Crescenzo ha ostato i video delle consegne effettuate nel corso della notte, mostrando la felicità di tanti suoi fan.