"Anche i preti sanno il ballo mio": nuovo video per Rita De Crescenzo. Polemica sul web

Un nuovo video di Rita De Crescenzo comparso su TikTok - ma non sul suo profilo ufficiale - sta indignando in queste ore il web. La nota tiktoker, come si vede dalle immagini, è in compagnia di un uomo vestito da prete (un certo "don Alfonso venuto da Roma") che intona il motivetto che ha reso nota proprio la De Crescenzo.

Non è chiaro se si tratti veramente di un prete, ma intanto il video è finito in un vortice di polemiche. Sono tanti i commenti, infatti, degli utenti indignati. "Il mondo è finito, che serietà. Nemmeno i preti si salvano più", scrive un utente. O ancora, c'è chi attacca "i cattolici" o chi scrive "I preti possono cantare e ballare, ma il testo non è adatto". Ovviamente c'è anche chi ha "apprezzato" la performance canora e scrive "Rita solo tu puoi fare questo. Sei una grande donna".