"Mi sono fatta tutti i corpi dello Stato ma non posso parlare": cosa è successo a Rita De Crescenzo

E' sibillino uno degli ultimi video pubblicati da Rita De Crescenzo su TikTok. "Mi sono fatta tutti i corpi dello Stato. Non posso parlare" dice la dida sul video, in cui la seguitissima tiktoker spiega di essere "molto stanca".

Il video, dall'abbigliamento indossato dalla De Crescenzo e dalla inquadratura, sembra far parte di una serie dove è impossibile non notare gli attacchi a Francesco Emilio Borrelli: "Borrelli piano piano rade al suolo tutto TikTok. Mi ha rovinato la vita. La pagherà. Dio è grande" scrive Rita e ancora "Mi ha rovinato la vita. Mi ha portato via un figlio da casa e mi ha chiuso l'ormeggio".