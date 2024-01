Rita De Crescenzo dopo il parto della nuora: "Se non esce subito faccio karate" - VIDEO

Sui social è diventato virale un video di Rita De Crescenzo che polemizza con i medici dopo il parto della nuora. La tiktoker, nel rispondere ad un commento, sostiene di essere lei a decidere quando la nuora può lasciare l'ospedale, senza tenere in considerazione il parere - appunto - dei medici.

Sulla vicenda è intervenuta anche l'organizzazione Nessuno Tocchi Ippocrate. "Ecco l’identikit di taluni pazienti e/o parenti di quest’ultimi. Questa “tiktoker” ha la nuora ricoverata per parto, da quello che si evince dai suoi video è andato tutto bene ed il piccolo è in salute ,ma a decidere la data delle dimessioni della puerpera e’ lei!

Non si tiene conto di un monitoraggio post-partum…..degli esami ematici del neonato ….a lei non interessa…..LA NUORA DEVE USCIRE! Così è deciso! Altrimenti? Uatta’ uatta’ uatta’ il karatè! Sarà sempre troppo tardi quando si toglierà il like a pagine di taluni soggetti! Dopo gli ultimi episodi di violenza al personale sanitario questo video ci fa gelare il sangue nelle vene!

Siamo una associazione Famosa in tutta italia ed il nostro appello va al popolo italiano: NON ASSOCIATE MAI QUESTA PERSONA ALLA CITTÀ DI NAPOLI, PARTENOPE E’ BEN ALTRO E COSTEI NON RAPPRESENTA NESSUNO DI NOI!", si legge nel post.