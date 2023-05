Rita De Crescenzo diventa nonna: la preghiera con Laura la Divina è virale - VIDEO

Sono virali sui social una serie di filmati di Rita De Crescenzo. La nota tiktoker ha voluto annunciare, a modo suo, l'arrivo di un nipotino, figlio di Raimondo. "Buongiorno e pace a tutti. Sono troppo felice non vi nascondo che non ho dormito proprio dalla gioia per progettare il futuro da nonna", si leege in una didascalia.

Subito i fan le hanno augurato il meglio cercando di conoscere ulteriori dettagli. Intanto Rita, in un altro video, ha rngraziato con una preghiera la madre recentemente scomparsa. La tiktoker non era sola. Infatti, come mostrano le immagini, era presente anche Laura la Divina.

"Mia madre sarà contentissima per mio figlio Raimondo. Grazie signore, quante cose belle mi stai restituendo. Sono fiera di averti conosciuta, padre", recita la preghiera.